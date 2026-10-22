Украинские власти с начала 2022 года спустили на финансирование своей армии 246 миллиардов долларов, следует из официальных данных местного министерства финансов .
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