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SpaceX и NASA собираются сбить астероид с курса

SpaceX и NASA собираются сбить астероид с курса

SpaceX и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) собираются сбить астероид с курса, устроив столкновение с космическим аппаратом в рамках эксперимента под названием Double Asteroid Redirection Test.

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