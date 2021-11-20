SpaceX и NASA собираются сбить астероид с курса

SpaceX и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) собираются сбить астероид с курса, устроив столкновение с космическим аппаратом в рамках эксперимента под названием Double Asteroid Redirection Test.
SpaceX и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) собираются сбить астероид с курса, устроив столкновение с космическим аппаратом в рамках эксперимента под названием Double Asteroid Redirection Test.
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