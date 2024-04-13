Что произойдет с телом, если бегать каждый день?

Блогер проводил такой эксперимент в течение года. Утренняя пробежка — отличная привычка, которая помогает оставаться в форме, укрепляет мышцы ног, кости и благоприятно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы.
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