Фонтанка

28 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • radiofree RF
    ☠️☠️☠️💀💀💀😂Хроники бизнес-ис...
  • Виталий Винокуров
    Все знают , что делают с диверсантами в военное время. Если не знают, узнают.В ходе обысков по...
  • Барсик морозов
    Пипец полный....Мы все умрём???????????????????????😃😃😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆👍👍👍👍👍👍👍Хроники бизнес-ис...

В Петербурге начинают разводить мосты

Петербургские мосты готовят к сезону навигации. Первая технологическая разводка переправ через Неву и Малую Неву произойдет в ночь на четверг, 10 марта.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх