В Петербурге начинают разводить мосты

Петербургские мосты готовят к сезону навигации. Первая технологическая разводка переправ через Неву и Малую Неву произойдет в ночь на четверг, 10 марта.
Популярные статьи
- Около 150 человек задержали у Гостиного двора в Петербурге на восьмой день акций за мир
- В ходе обысков по делу о телефонном терроризме в Петербурге нашли похожее на наркотик вещество и коробок с надписью «порох»
- 15 лет за фейки о военных и блокировка Facebook. Что произошло на девятый день конфликта на Украине
Свежие комментарии