AdIndex
ГлавнаяВсе новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

AdIndex

3 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Убыток 427 рублей🤣🤣🤣TikTok перестал б...
  • Вад Кук
    Компания хорошая связь на отлично , одно не понятно в прошлом году в мая в салоне подтвердил паспортные данные , в т...Tele2 изменит наз...
  • Александр Любицкий
    Пародия на оригинал 😂Коровьев, Бегемот...

Банк ВТБ начал тестировать свою метавселенную

Банк ВТБ начал тестировать свою метавселенную

ВТБ приступил к тестированию собственной платформы, которая позволит проводить онлайн-мероприятия с эффектом живого присутствия, который будут достигать за счет 3D-аватаров, пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя правления ВТБ Вадима Кулика.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх