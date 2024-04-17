Банк ВТБ начал тестировать свою метавселенную

ВТБ приступил к тестированию собственной платформы, которая позволит проводить онлайн-мероприятия с эффектом живого присутствия, который будут достигать за счет 3D-аватаров, пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя правления ВТБ Вадима Кулика.