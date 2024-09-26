Владимиру Зеленскому предсказали печальную судьбу: что ждет украинского президента? Ирэн Орлонская20 сентября 2023 года бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Judging Freedom поделился своим мрачным прогнозом относительно Украины и президента Владимира Зеленского.
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