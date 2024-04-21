МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 071 подписчик

РФ выбирает Тбилиси вместо Еревана? Этот вариант выгоден всем странам региона

РФ выбирает Тбилиси вместо Еревана? Этот вариант выгоден всем странам региона

3 дня назад 4,5K прочитали События последних дней, среди которых я бы выделил три: Уход РМК из Азербайджана Митинги в Грузии Намерение ЕБРР вложить 44 миллиона евро в таможенно-логистическую инфраструктуру армянского Зангезура , говорят о том, что на Южном Кавказе происходят глобальные изменения — перераспределение внешних сил и смена внутренних направлений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх