РФ выбирает Тбилиси вместо Еревана? Этот вариант выгоден всем странам региона

3 дня назад 4,5K прочитали События последних дней, среди которых я бы выделил три: Уход РМК из Азербайджана Митинги в Грузии Намерение ЕБРР вложить 44 миллиона евро в таможенно-логистическую инфраструктуру армянского Зангезура , говорят о том, что на Южном Кавказе происходят глобальные изменения — перераспределение внешних сил и смена внутренних направлений.