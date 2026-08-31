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Death toll in Nepali floods surpasses 900 with thousands still missing

Death toll in Nepali floods surpasses 900 with thousands still missing

The death toll from last week's flooding that hit Nepal's mountainous border region rose to 904 on Monday morning, with 4,274 still missing.

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