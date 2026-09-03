Малолетний азербайджанец-отцеубийца, сбежавший из Баку в ХМАО, зарезал русского школьника

Очередное убийство совершено мигрантом - малолетним азербайджанцем (и, возможно, его старшим братом) в главном городе ХМАО Ханты-Мансийске.
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