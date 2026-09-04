Трамп заявил о скорой победе над Ираном

Президент США Дональд Трамп пообещал скорую победу над Ираном, не назвав при этом конкретных сроков. Об этом сообщил телеканал GB News.
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