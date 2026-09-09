Босфор под зачистку: в Стамбуле начался масштабный демонтаж незаконных построек в элитных районах Елена ГалицкаяВласти Стамбула приступили к масштабной проверке застройки вдоль Босфора, которая может привести к демонтажу тысяч незаконных конструкций в одном из самых дорогих и престижных районов Турции.