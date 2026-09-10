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Кардиолог рассказал, кому стоит отказаться от кофе в осенний период

Кардиолог рассказал, кому стоит отказаться от кофе в осенний период

В сезон холодов и нехватки света кофеин способен усилить тревожность, нарушить сон и даже спровоцировать обострение хронических болезней Осенью увлечение кофе в попытке побороть усталость может негативно сказаться на здоровье.

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