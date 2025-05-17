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ВСУ готовили крупнейшее вторжение. Россия отреагировала мгновенно

ВСУ готовили крупнейшее вторжение. Россия отреагировала мгновенно

Киевский режим пытался организовать крупнейшее вторжение через границы России и Белоруссии.На днях открылось, что боевиков ВСУ собрали в почти километровую механизированную колонну и отправили через Киев и Житомир в сторону белорусской границы.

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Комментарии
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ак
александр крот
Неужели начали реогировать
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12 час.
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