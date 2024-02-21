Лавров призвал страны G20 не использовать экономику как оружие

Глава МИД России Сергей Лавров призвал страны «двадцатки» не использовать экономику как оружие. Министр указал на необходимость вырабатывать сбалансированные решения по энергопереходу, цифровой трансформации, восстановлению цепочек поставок, доступу к энергоресурсам и продовольствию.