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Интересные кексы со вкусом халвы

Интересные кексы со вкусом халвы

Ингредиенты рецепта кексов с халвой Сливочное масло 40 грамм Халва 100 грамм Яйцо куриное 1 штука Сахар 50 грамм Мука пшеничная 180-200 грамм Кефир любой жирности 100 мл Разрыхлитель 10 грамм Сахарная пудра для посыпки Как приготовить кексы с халвой, пошаговый рецепт с фото Вот набор продуктов для кексов.

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