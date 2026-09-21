Пенсионер получил 15 лет за регулярные надругательства над ребенком на Кубани

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев На Кубани в Апшеронском районе 70-летнего мужчину осудили за преступления против половой неприкосновенности восьмилетней девочки.
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