Губернатор Белгородской области едет в район, где враг пытается прорвать границу (ВИДЕО)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков едет в район Красной Яруги, где враг пытается прорвать границу В Краснояружском районе идёт эвакуация, глава региона сообщает жителям об оперативной обстановке.
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