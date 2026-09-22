Петербуржцы требуют 200 тысяч рублей за сорванный концерт Канье Уэста

Семейная пара из Петербурга подала в Калининский районный суд иск к компании «Сэй Эдженси» с требованием вернуть около 154 тысяч рублей за билеты на несостоявшееся выступление Канье Уэста, а также выплатить неустойку и компенсацию морального вреда в 200 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия может побе...
- Крапивник: "Дни З...
- Панкин назвал отк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым