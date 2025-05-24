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17 мая - День открытых дверей.

17 мая - День открытых дверей.

Сегодня двери нашего колледжа распахнулись для будущих абитуриентов и их родителей. День открытых дверей стал ярким и запоминающимся событием, позволившим гостям познакомиться с образовательными программами, преподавательским составом и атмосферой учебного заведения.

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