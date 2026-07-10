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Трансплантация стволовых клеток показала безопасность при болезни Паркинсона

Трансплантация стволовых клеток показала безопасность при болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона развивается из-за постепенной гибели нейронов, вырабатывающих дофамин. Современные препараты помогают контролировать симптомы, однако не способны восстановить утраченные нервные клетки.

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