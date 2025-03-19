Эта история началась в итальянском городе Болонья. В конце XVIII века повар будущего Папы Римского вывел идеальную форму мясного соуса к пасте.
Болоньезе
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Эта история началась в итальянском городе Болонья. В конце XVIII века повар будущего Папы Римского вывел идеальную форму мясного соуса к пасте.
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