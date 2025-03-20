👿 Угрожал пистолетом и требовал деньги: крымчанин предстанет перед судом за разбой на АЗС 21-летний житель Симферопольского района и его друг решили ограбить автозаправку.
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👿 Угрожал пистолетом и требовал деньги: крымчанин предстанет перед судом за разбой на АЗС 21-летний житель Симферопольского района и его друг решили ограбить автозаправку.