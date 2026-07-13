Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Путин вручил награду «Все для Победы!» охранникам из Старобельска, спасшим студентов

Путин вручил награду «Все для Победы!» охранникам из Старобельска, спасшим студентов

Президент России Владимир Путин лично вручил кубки Общероссийского народного фронта в специальной номинации «Все для Победы!» двум сотрудникам охраны старобельского колледжа - Анатолию Васильченко и Виктору Тараскину, которые проявили героизм во время обстрела общежития со стороны ВСУ.

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