Путин вручил награду «Все для Победы!» охранникам из Старобельска, спасшим студентов

Президент России Владимир Путин лично вручил кубки Общероссийского народного фронта в специальной номинации «Все для Победы!» двум сотрудникам охраны старобельского колледжа - Анатолию Васильченко и Виктору Тараскину, которые проявили героизм во время обстрела общежития со стороны ВСУ.