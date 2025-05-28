Метшин открыл в Бразилии Генеральную Ассамблею Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+

В бразильском городе Марика состоялось торжественное открытие Генеральной Ассамблеи Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, объединившей представителей 24 стран, включая Россию, Бразилию, Индию, Китай, ЮАР, Иран и Эфиопию.
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