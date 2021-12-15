iXBT.com

13 подписчиков

Рынок автомобильных светодиодов в этом году оценивается в 3,51 млрд долларов

Рынок автомобильных светодиодов в этом году оценивается в 3,51 млрд долларов

Специалисты аналитической компании TrendForce провели исследование, задачей которого была оценка рынка автомобильной светодиодной продукции и выявление глобальных тенденций развития этого рынка.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх