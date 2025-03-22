Польские наемники проявляли особую жестокость к жителям Суджи

МАХНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, 22 марта, ФедералПресс. Глава Махновского сельского совета Сергей Кузьмин заявил, что польские наемники, воевавшие на стороне ВСУ, представляли наибольшую угрозу для мирных жителей Суджанского района.
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