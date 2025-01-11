Наперерез хищнику вышел кот Василий: разборки» лисы с домашним животным

Необычная ситуация попала на камеру видеоловушки на пасеке в дереве Щенец в Щучинском районе. Зимой сюда нередко заглядывают дикие звери — недавно произошла встреча одного из них с домашним котом Василием.
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