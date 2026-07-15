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ИА Регнум

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Замсекретаря СБ Коков: Запад взял курс на откровенный террор в отношении России

Замсекретаря СБ Коков: Запад взял курс на откровенный террор в отношении России

Заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Коков заявил, что когда надежды стран Запада на стратегическое поражение России рухнули, европейские лидеры устремились к террору в отношении мирного населения России.

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