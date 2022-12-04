Uspei.com

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Врождённый лжец и извращенец этот Макрон...“Макрон немного с...
  • Володя
    ложили мы на вас и ваши четкие сигналы наш болт“Сейчас самое вре...
  • Юрий Куколин
    Надо было блохастую сапогами отхерачить по ребрам.И в свинарник отправить жить.Bild*: в Германии...

Reuters: ОПЕК отказалась менять политику после введения потолка цен на российскую нефть

Reuters: ОПЕК отказалась менять политику после введения потолка цен на российскую нефть

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) отказалась менять свою политику после того, как страны G7 и Европейский союз (ЕС) ввели ограничение на цены на российскую нефть.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх