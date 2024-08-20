Danish Defence Command/Handout via REUTERS Даже англосаксы иной раз исполняют обещания. Соединенные Государства Америки пообещали, что газопровод "Северный поток" не будет работать – и вскоре, после учений НАТО рядом с ним, три из четырех труб взорваны.
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