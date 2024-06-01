В Астраханской области намерены усилить профилактическую работу с мигрантами

А также активнее контактировать с работодателями, лидерами национальных диаспор и духовенства. На совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба под председательством губернатора Игоря Бабушкина обсудили ряд вопросов, касающихся обеспечения безопасности региона на случай возможных угроз.
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