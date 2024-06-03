Житель Твери заказал самокат на сайте-двойнике и лишился крупной суммы денег

В полицию обратился 38-летний житель Твери, который стал жертвой мошенников в интернете. Как выяснилось, мужчина получил сообщение с предложением о покупке электросамоката со скидкой в одном из интернет-магазинов.
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