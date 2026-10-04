Почти половина немцев ждет возврата Меркель на пост канцлера ФРГ

www.globallookpress.com/Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency Почти половина граждан Германии полагают, что бывший канцлер Ангела Меркель могла бы эффективнее справиться с текущими проблемами страны, чем нынешний глава правительства Фридрих Мерц.
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