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Почти половина немцев ждет возврата Меркель на пост канцлера ФРГ

Почти половина немцев ждет возврата Меркель на пост канцлера ФРГ

www.globallookpress.com/Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency Почти половина граждан Германии полагают, что бывший канцлер Ангела Меркель могла бы эффективнее справиться с текущими проблемами страны, чем нынешний глава правительства Фридрих Мерц.

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