Во время "Гонки Героев" в Туле погиб 38-летний мужчина

Во время "Гонки Героев" в Туле в субботу, 24 августа, погиб 38-летний мужчина. Как рассказали Тульской службе новостей в министерстве спорта по Тульской области, во время забега 38-летнему мужчине стало плохо.
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