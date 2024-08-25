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Во время "Гонки Героев" в Туле погиб 38-летний мужчина

Во время &quot;Гонки Героев&quot; в Туле в субботу, 24 августа, погиб 38-летний мужчина.  Как рассказали Тульской службе новостей в министерстве спорта по Тульской области, во время забега 38-летнему мужчине стало плохо.

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