Possible Fire Reported at Saudi Refinery as Attack Claims Circulate

Reports of a possible attack on Saudi Arabia's Petro Rabigh refining and petrochemical complex north of Jeddah emerged on Monday, although Saudi authorities have so far not confirmed that an attack took place.
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