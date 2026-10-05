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Possible Fire Reported at Saudi Refinery as Attack Claims Circulate

Reports of a possible attack on Saudi Arabia's Petro Rabigh refining and petrochemical complex north of Jeddah emerged on Monday, although Saudi authorities have so far not confirmed that an attack took place.

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