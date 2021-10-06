Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семья«А зачем тебе прописка, она абсолютно ни на что не влияет!» — хлопает глазами муж-москвич— …Да все бы ничего, но я ведь так с пустым паспортом и хожу, без регистрации! – рассказывает двадцатидевятилетняя Алевтина.Вернуться к статье94НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВоробейЕсли они дивут хорошо, значит всё функционирует достаточно эффективно. И, если муж по любой причине чувствует себя лучше без прописывания жены, то видимо на это есть какие-то, пусть даже чисто субъективные причины. И это есть смысл уважать - "от добра добра не ищут". В принципе, может быть у них всё езё всё хорошо именно потому, что жена чувствует себя как-то неуверенно. И это, может быть, не даёт активизироваться её подличности "Жена", которая, очень вероятно, имеет табу на занятие сексом с законным мужем. Я бы на их месте ничего не менял.туся петроваПри таком хорошем муже и замечательной заплате --выход на работу и покупка хоть комнаты решит проблему прописки ,,,сегодня есть муж , а завтра ,,,!!Юлия КахичкоУ неё же совсем никакой регистрации, нигде. Вряд ли кто возьмёт на работу.туся петровавременную делал ,,ещё сделаетНатали ВалуаОтсутствие регистрации не является препятствием для устройства на работу.Ольга БухароваИдти работать и брать ипотеку, покупать свое, но...если развод, муж имеет право претендоватьОльгаМуж - сволочь. Он не доверяет жене, а значит, не собирается долго жить в этом браке. Ему наплевать, что держит жену в подвешенном состоянии, абсолютно не заботясь о её спокойствии и нервной системе. И если она решит пойти на работу, то хорошей работы без прописки ей не видать. Сможет найти работу как у всех гастарбайтеров - мусор убирать. Гад он!Натали ВалуаДалась эта регистрация. Для трудоустройства она не нужна. Но где-то надо быть прописанной. Это да. Иначе штраф прилетит. Хоть временно ее зарегистрирует, хоть постоянно, прав ей на квартиру это не добавит. Квартира не в браке приобретена. Зря так за прописку цепляется. А вот то, что нет регистрации- меньше оплата идет за квартиру.Нина Полевая (Бойко)И что??? И Москва здесь ни при чем! Где-то же была раньше прописана?! Зачем выписывалась? Не известно сколько продлится брак, а потом хрен выпишешь без суда. Я владелец квартиры, сын только прописан. И еще лет 10 назад я сказала, что никто со мной жить не будет и никого прописывать не буду. Имею право!Комментировать
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