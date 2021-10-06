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«А зачем тебе прописка, она абсолютно ни на что не влияет!» — хлопает глазами муж-москвич

«А зачем тебе прописка, она абсолютно ни на что не влияет!» — хлопает глазами муж-москвич

— …Да все бы ничего, но я ведь так с пустым паспортом и хожу, без регистрации! – рассказывает двадцатидевятилетняя Алевтина.

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Воробей
Если они дивут хорошо, значит всё функционирует достаточно эффективно. И, если муж по любой причине чувствует себя лучше без прописывания жены, то видимо на это есть какие-то, пусть даже чисто субъективные причины. И это есть смысл уважать - "от добра добра не ищут". В принципе, может быть у них всё езё всё хорошо именно потому, что жена чувствует себя как-то неуверенно. И это, может быть, не даёт активизироваться её подличности "Жена", которая, очень вероятно, имеет табу на занятие сексом с законным мужем. Я бы на их месте ничего не менял.
туся петрова
При таком хорошем муже и замечательной заплате --выход на работу и покупка хоть комнаты решит проблему прописки ,,,сегодня есть муж , а завтра ,,,!!
Юлия Кахичко
У неё же совсем никакой регистрации, нигде. Вряд ли кто возьмёт на работу.
туся петрова
временную делал ,,ещё сделает
Натали Валуа
Отсутствие регистрации не является препятствием для устройства на работу.
Ольга Бухарова
Идти работать и брать ипотеку, покупать свое, но...если развод, муж имеет право претендовать
Ольга
Муж - сволочь. Он не доверяет жене, а значит, не собирается долго жить в этом браке. Ему наплевать, что держит жену в подвешенном состоянии, абсолютно не заботясь о её спокойствии и нервной системе. И если она решит пойти на работу, то хорошей работы без прописки ей не видать. Сможет найти работу как у всех гастарбайтеров - мусор убирать. Гад он!
Натали Валуа
Далась эта регистрация. Для трудоустройства она не нужна. Но где-то надо быть прописанной. Это да. Иначе штраф прилетит. Хоть временно ее зарегистрирует, хоть постоянно, прав ей на квартиру это не добавит. Квартира не в браке приобретена. Зря так за прописку цепляется. А вот то, что нет регистрации- меньше оплата идет за квартиру.
Нина Полевая (Бойко)
И что??? И Москва здесь ни при чем! Где-то же была раньше прописана?! Зачем выписывалась? Не известно сколько продлится брак, а потом хрен выпишешь без суда. Я владелец квартиры, сын только прописан. И еще лет 10 назад я сказала, что никто со мной жить не будет и никого прописывать не буду. Имею право!

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