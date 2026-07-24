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Царьград

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Washington Post: против Вэнса развернули кампанию перед выборами 2028

Washington Post: против Вэнса развернули кампанию перед выборами 2028

Сторонники вице-президента США Джей Ди Вэнса уверены, что внутри Республиканской партии идет координированная кампания против него.

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