Собянин: Пациенты стационаров могут видеть назначения врача в режиме онлайн

Такая возможность появилась более 2-х месяцев назад Более 2,6 млн раз обратились жители Москвы к новому разделу электронной медицинской карты «Мои госпитализации», сообщил в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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