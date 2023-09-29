Картина Пьера Сюблейра – французского художника и портретиста первой половины 17 века. Называется «The Pack Saddle» («Навьюченное седло») Написана по мотивам сказки Лафонтена о художнике, который безумно ревновал свою жену.
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