РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

270 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

«Безымянные» остановки на железной дороге в Челябинске и окрестностях получили имена

«Безымянные» остановки на железной дороге в Челябинске и окрестностях получили имена

«Безымянные» остановочные пункты поездов в Челябинской области получат названия. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, речь идет о девяти железнодорожных объектах, обозначавшихся ранее порядковым номером километра железной дороги, на котором они расположены.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх