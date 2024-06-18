«Безымянные» остановки на железной дороге в Челябинске и окрестностях получили имена

«Безымянные» остановочные пункты поездов в Челябинской области получат названия. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, речь идет о девяти железнодорожных объектах, обозначавшихся ранее порядковым номером километра железной дороги, на котором они расположены.