Число пострадавших при взрыве в центре Москвы выросло до 21

Трагедия на Кудринской площади: число пострадавших при взрыве в столичном ресторане возросло до 21 человека, 1 августа сообщила пресс-служба Нацонального антитеррористического комитета на сайте ведомства.
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