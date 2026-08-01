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Число пострадавших при взрыве в центре Москвы выросло до 21

Число пострадавших при взрыве в центре Москвы выросло до 21

Трагедия на Кудринской площади: число пострадавших при взрыве в столичном ресторане возросло до 21 человека, 1 августа сообщила пресс-служба Нацонального антитеррористического комитета на сайте ведомства.

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