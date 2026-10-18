Вопрос от читателя «За рулем»:– Что делать, если зимним шинам около 10 лет, но протектор достаточно высокий, да и шипы на месте?Ответ экспертаАлексей Ревин, «За рулем»:– Сцепные свойства старой шины ухудшаются, в том числе из-за затвердевания резиновой смеси.
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