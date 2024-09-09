Показана реалистичная 3D-версия Атакующего титана из аниме «Атака титанов» А...

Показана реалистичная 3D-версия Атакующего титана из аниме «Атака титанов»Аутсорсинговая студия Arising Shurikens опубликовала реалистичную 3D-модель Эрена Йегера в образе Атакующего титана из популярного аниме-сериала «Атака титанов».
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