Не стоит пытаться погладить сомов в воде. Показываем, что может случиться

Легенды о страшных сомах-людоедах знакомы каждому, кто хоть раз выбирался на рыбалку. Первые рассказы об этих рыбах появились еще в XV веке, а ведь рыбакам свойственно преувеличивать вообще все, что касается улова.
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