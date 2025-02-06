Вор в Петрозаводске унес лыжи и экипировку спортсменки из подъезда

Лыжный инвентарь украли в Петрозаводске: подозреваемого ищут по камерам видеонаблюдения В Петрозаводске неизвестный проник в подъезд жилого дома на улице Еремеева, 38 и похитил спортивный инвентарь местной лыжницы.