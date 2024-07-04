Россияне стали чаще считать свое материальное положение хорошим

Жители страны начали позитивнее оценивать свое материальное благосостояние в период с апреля по июнь, пишут «Ведомости» со ссылкой на Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, основанных данных Росстата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии