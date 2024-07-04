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Россияне стали чаще считать свое материальное положение хорошим

Россияне стали чаще считать свое материальное положение хорошим

Жители страны начали позитивнее оценивать свое материальное благосостояние в период с апреля по июнь, пишут «Ведомости» со ссылкой на Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, основанных данных Росстата.

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Сергей Анисимов
Брехня. Подтасовка цифр.
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