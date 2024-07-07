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В Орловской области прошел праздник «День русского поля»

В Орловской области прошел праздник «День русского поля»

6 и 7 июля в Орловской области прошел праздник «День русского поля» - главное событие «Аграрной недели Орловской области – 2024» - одной из крупнейших аграрных выставок России в которой приняло участие более 30 тысяч человек включая руководство Орловской области, федеральные структуры России, инвестиционные компании, сельскохозяйственные организации, делегации субъектов Российской Федерации, жители и гости региона.

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