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В Крыму для мониторинга подтоплений привлечены беспилотники

В Крыму для мониторинга подтоплений привлечены беспилотники

В Крыму в рамках мониторинга сложной обстановки, вызванной проливными дождями и подтоплениями, задействованы беспилотные летательные аппараты, а также проведена аэрофотосъемка пяти населенных пунктов, располагающихся в Бахчисарайском районе.

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