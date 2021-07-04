В Крыму для мониторинга подтоплений привлечены беспилотники

В Крыму в рамках мониторинга сложной обстановки, вызванной проливными дождями и подтоплениями, задействованы беспилотные летательные аппараты, а также проведена аэрофотосъемка пяти населенных пунктов, располагающихся в Бахчисарайском районе.
В Крыму в рамках мониторинга сложной обстановки, вызванной проливными дождями и подтоплениями, задействованы беспилотные летательные аппараты, а также проведена аэрофотосъемка пяти населенных пунктов, располагающихся в Бахчисарайском районе.
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