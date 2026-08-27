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Әлмәтнең Үзәк мәчетендә шагыйрә Нәфисә Сабирҗанованың кырыгы узды

Әлмәтнең Үзәк мәчетендә шагыйрә Нәфисә Сабирҗанованың кырыгы узды

Бүген, 27 августта, Әлмәтнең Үзәк мәчетендә 20 июльдә вафат булган шагыйрә Нәфисә Сабирҗанованың кырыгы узды.

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