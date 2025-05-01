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Экипаж истребителя Су-35с сопроводил бомбардировщики группировки «Центр» в зоне СВО

Экипаж истребителя Су-35с сопроводил бомбардировщики группировки «Центр» в зоне СВО

Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнил задачу по сопровождению бомбардировщиков группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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