Экипаж истребителя Су-35с сопроводил бомбардировщики группировки «Центр» в зоне СВО

Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнил задачу по сопровождению бомбардировщиков группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии